Buurt blij met behoud tegelmozaïek Tichelrij 26 juni 2018

Het buurtcomité Rondom 't Veer reageert verheugd op de inspanningen van de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject Waterkant op de Tichelrij voor het behoud van het tegelmozaïek. Vrijdag werd het in zijn geheel verwijderd met het oog op een latere herbestemming. Dat op vraag van het buurtcomité. Volgens Anita Maryns gaat het om een van de weinige verwijzingen naar de expo 58-architectuur. "De buurt is tevreden met het behoud van deze historische getuige en hoopt dat Mechelaars ook in de toekomstige Waterkant van deze tegelmozaïek kunnen genieten", aldus Maryns. (WVK)