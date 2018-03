Buurman, er ligt wel véél sneeuw 29 maart 2018

Een tripje naar het buitenverblijf in Lapland om er Pasen te vieren - zoals ze al tientallen jaren traditiegetrouw doen -, dat was het plan van een Noorse familie voor dit weekend. Maar nu de buren hen deze foto van hun huisje hebben gestuurd, zijn de plannen wijselijk veranderd. Het huis is volledig ingesneeuwd en dreigt zelfs bedolven te worden onder een lawine. "We zullen dit jaar maar thuisblijven", aldus de eigenaar. Het huis van de buren die de foto namen, zou niet in gevaar zijn. "Er is hier nu wel veel sneeuw, maar we kunnen ertegen", zeiden ze aan een lokale krant.

