Buurman dient tweede keer klacht in tegen Walter De Donder 15 oktober 2019

Walter De Donder - de burgemeester uit 'Samson en Gert' en in het echte leven ook burgemeester van Affligem - heeft al voor de tweede keer een klacht aan zijn been van zijn buurman. De Donder heeft een bijgebouw in zijn tuin gezet, maar volgens zijn buurman staat dat te dicht op de scheidingslijn én valt het gebouw te groot uit. De bouwaanvraag werd indertijd goedgekeurd door zowel het gemeentebestuur van Affligem als de provincie Vlaams-Brabant, maar later weer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die oordeelde dat de bouwaanvraag in strijd is met de stedenbouwkundige voorschriften. "Vreemd", zegt de buurman. "De Donder is als burgemeester verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening in Affligem. Dan verwacht je toch dat hij weet hoe het werkt? Ik ben geen zure buur die over alles vervelend wil doen, maar het gaat mij om het principe. De Donder dient een bouwaanvraag in die wordt goedgekeurd door het schepencollege waarvan hij de baas is. Daarna zet de provincie het licht op groen, en even later zie ik de verantwoordelijke gedeputeerde samen met De Donder op één en dezelfde verkiezingsaffiche staan. In deze zaak moet je al naïef zijn om niét te denken dat hier gefoefeld is." Walter De Donder zelf wilde gisteren niet reageren. Intussen heeft hij een nieuwe, lichtjes gewijzigde, bouwaanvraag ingediend, waartegen zijn buurman opnieuw beroep heeft aangetekend. Die uitspraak wordt pas eind dit jaar verwacht.

