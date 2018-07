Buurman blijft gezin bedreigen ondanks veroordeling 25 juli 2018

Danny S, een 38-jarige man uit het Oost-Vlaamse Schellebelle, blijft zijn buurvrouw en haar twee zonen bedreigen. De man liep in mei nog een veroordeling van twee jaar effectief op voor eerdere belaging. Het weerhield hem niet om slachtoffer Brigitte Van Bever (54) onlangs nog met de dood te bedreigen en haar wagen opnieuw te beschadigen. De dader werd na zijn veroordeling even opgenomen in de psychiatrie, maar zat nog geen dag in de cel. Hij kreeg wel een sociale flat toegewezen op enkele straten van zijn slachtoffers. Drie jaar al lijdt de buurvrouw onder het vandalisme, de bedreigingen en verwijten. Zelf minimaliseert de buurman de feiten. Aan de politie vertelde hij wel dat er stemmen uit zijn stopcontact komen en dat er een buidelrat op zolder woont die straling afgeeft. Hij ziet ook virtuele spinnen die zijn computer hacken. (DVL)

