Buur in elkaar geslagen na schade aan oldtimer 08 maart 2018

Een 43-jarige Hells Angel stond gisteren terecht omdat hij zijn buurman in elkaar geslagen had. De motard uit Deinze beweert dat zijn buur zijn oldtimer beschadigd had en dat hij daarom verhaal ging halen. De discussie liep uit de hand en de motard deelde klappen uit. Hij heeft al een stevig strafverleden - zo werd hij in 2011 betrapt toen hij in Antwerpen voor 25 miljoen euro onversneden coke aan het uitladen was. "Mijn cliënt wist dat", zei de advocaat van het slachtoffer. "Waarom zou hij de oldtimer van de Hells Angel beschadigen, wetende waartoe die man en zijn bende in staat zijn?" (SVR)