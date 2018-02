Buur in boxershort naast je bed? Angstaanjagend, ja. Aanranding, nee 20 februari 2018

Soms kan je iets te enthousiast reageren op een babbeltje met de buren. Vraag maar aan een 30-jarige vrouw uit Zaventem, die 's nachts plots haar buurman - gekleed in niets meer dan z'n boxershort - naast zich zag staan. De man maakte soms een praatje met haar in de gang van hun flatgebouw, en dacht dat hij een kans maakte. Toen hij in augustus vorig jaar zag dat ze naakt in haar zetel lag, interpreteerde hij dit als een uitnodiging. Hij drong via zijn balkon binnen in haar flat en streelde haar om haar te wekken. De vrouw reageerde boos. Ook zijn goedmaakpoging twee dagen later - met een fles Martini - mocht niet baten. Gisteren werd hij tot drie maanden cel veroordeeld voor woonstschennis, maar niét voor aanranding. "Je buurman midden in de nacht naast je bed zien staan, is angstaanjagend, maar hij heeft haar enkel over de arm gestreeld en is vertrokken na haar weigering tot seks", aldus de rechter. (WHW)

