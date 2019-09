Exclusief voor abonnees Buur die frituur doet sluiten, kwam er wel soms frietjes halen 21 september 2019

00u00 0

In het Vlaams-Brabantse Melsbroek heeft één buurtbewoner ervoor gezorgd dat een frituur, die amper vijf maanden open was, de deuren moet sluiten. Volgens de man zorgt de frituur voor parkeerproblemen, lawaai- en geurhinder. Opvallend: de familie van de buurman kwam af en toe frietjes halen bij de Fritaliaan en klaagde nooit. "Ik schrok toen ik plots van de provincie te horen kreeg dat mijn tijdelijke vergunning on hold werd gezet door een klacht van de buurman", vertelt uitbater Angelo Bottiglieri. "Hij passeert hier elke dag, maar repte nooit over de problemen."