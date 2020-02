Exclusief voor abonnees Buttigieg wint met 0,1%, tenzij er nog wordt herteld 08 februari 2020

00u00 0

Pete Buttigieg is uitgeroepen tot de overwinnaar van de eerste voorverkiezingen bij de Democraten voor het Amerikaans presidentschap. Dat heeft zijn partij in Iowa aangekondigd. Buttigieg kreeg 26,2% van de afgevaardigden achter zich - nipt meer dan Bernie Sanders, die goed was voor 26,1%. Elizabeth Warren moet het doen met 18% en de voormalige vicepresident van Barack Obama, Joe Biden, leed een nederlaag en eindigde vierde met 15,8%. Het tellen van de stemmen sleepte dagenlang aan door een technische fout. De nationale leiding van de Democratische Partij vertrouwt het zaakje ook nu nog niet en drong al aan op een hertelling. Sanders toont zich daar geen voorstander van en zegt dat het al wel lang genoeg heeft geduurd. Buttigieg stelt dat alles moet worden gedaan om de echte uitslag te krijgen. "Maar ik ga daar niet over. Of de stemmen moeten worden herteld, is aan de partij."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis