Exclusief voor abonnees Butez weer in doel bij Moeskroen 08 januari 2020

00u00 0

Omdat coach Bernd Hollerbach nog niet hersteld is van een bronchitis mocht hij van de dokter het vliegtuig niet in voor de stage in Chiclana. Assistent Dennis Schmidt (26) zag er zijn team met 2-1 winnen van de Duitse derdeklasser Magdeburg. Perica scoorde de beide late goals waarvan één uit strafschop. Jean Butez die in oktober zijn hand brak, stond voor het eerst weer in doel. Dylan Seys die zijn contract met RKC Waalwijk verbrak en allicht eerstdaags bij Moeskroen tekent, speelde een goede tweede helft.

