Butelle keert terug naar Angers

Niet Horvath, wel Ludovic Butelle zal Club Brugge als eerste doelman te verlaten. De 34-jarige Fransman keert terug naar zijn ex-club Angers. Butelle informeerde Club enkele dagen geleden over zijn nakende vertrek en keert nu dus terug naar de Ligue 1. De situatie van Horvath blijft onveranderd: ook hij mag vertrekken. Voor de jonge Teunckens zoekt blauw-zwart een oplossing in 1B of in de Nederlandse tweede klasse. Tot slot is het aannemelijk dat Hubert aanblijft en als tweede doelman naast de nieuwe nummer één Gabulov zal fungeren. In de bekermatch tegen Charleroi zal Hubert waarschijnlijk het doel verdedigen, aangezien Gabulov niet speelgerechtigd is. (TTV)