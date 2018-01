Buste Leopold II gestolen 00u00 0

Een groep activisten heeft woensdagnacht een buste van Leopold II gestolen in een park in Vorst. De beweging klaagt aan dat Leopold II - ondanks de "miljoenen doden op zijn geweten" in Congo - zomaar verheerlijkt wordt. De ACED, oftewel Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial, roept op tot een groot debat over de plaats van zulke monumenten en over het koloniale verleden van België. Als dat er niet komt, volgen er nieuwe acties, zo klinkt het. (VDBS)