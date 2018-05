Busschauffeur moet vrijuit want "omvergereden fietser is illegaal" 11 mei 2018

Een advocaat van de MIVB heeft voor één van diens buschauffeurs de vrijspraak gepleit omdat de fietser die hij in 2015 had aangereden "toch illegaal was". Volgens de advocaat had het slachtoffer dus nooit op de plaats van het ongeval mogen zijn. Een uitspraak die de Brusselse vervoermaatschappij op heel wat kritiek komt te staan.