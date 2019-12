Exclusief voor abonnees Busje met elf inzittenden crasht: twee doden zaten bij vrienden op schoot 03 december 2019

00u00 0

De twee jongeren die zondag stierven bij een verkeersongeval in Hove (Henegouwen), zaten op de schoot van passagiers op de achterbank. In het bestelbusje zaten elf jongeren, terwijl er maar plaats was voor vijf personen.

