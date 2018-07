Busje met aanhangwagen belandt in vangrails 26 juli 2018

Een busje met aanhangwagen belandde gisteren rond 7 uur 's morgens in de vangrail op de E40 in Westkerke, richting Frankrijk. De Nederlandse chauffeur was om ongekende reden de controle over zijn voertuig verloren. Door de klap belandde een deel van de inhoud van zijn aanhangwagen op de autosnelweg. De linkerrijstrook werd even afgesloten door de wegpolitie. Twee passagiers werden lichtgewond en ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. (BBO)