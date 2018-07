Busje komt vanzelf 17 juli 2018

00u00 0

Kortrijk

Als het van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) afhangt, bollen er vanaf volgend jaar zelfrijdende busjes rond in Kortrijk. De onbemande elektrische wagentjes zijn nu al actief in het Franse Lyon. Kortrijk zet sowieso al sterk in op slimme technologieën. De West-Vlaamse stad was zes jaar geleden de eerste om 'Shop & Go'-parkeerplaatsen te introduceren: wie snel inkopen wil doen, kan er een halfuur lang parkeren. Sensoren in de grond registreren de tijd, wie de maximale parkeertijd niet respecteert, krijgt een boete van 25 euro in de bus. (YDS)

HLN