Bushcraften steeds populairder 24 augustus 2018

800 Vlamingen gaan het eerste weekend van oktober op 'bushcraftweekend' in het Meerdaalwoud in Vlaams-Brabant. Vijf jaar geleden organiseerde Natuurpunt CVN voor het eerst zo'n kampeerweekend met workshops vuur maken, kampvuurkoken en shelters bouwen. "De eerste keer waren er 100 aanmeldingen", zegt bushcrafter Stefan Belmans. "Je merkt dat de interesse enorm toeneemt. Als we 1.500 plaatsen zouden hebben, kregen we die zeker ook gevuld." Een derde van de deelnemers zijn kinderen. "We krijgen hele gezinnen op bezoek die een weekendje willen kamperen en leren over de natuur." (SRB)