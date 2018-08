Buschauffeurs zoeken massaal naar vermist kind (2) 17 augustus 2018

De chauffeurs van de Lijnbussen in de regio Herentals en Antwerpen kregen gisteren een vreemde oproep vanuit de dispatching: of ze even wilden meezoeken naar een vermist kind van 2 jaar oud? De chauffeurs moesten bij hun volgende halte stoppen en in hun voertuigen kijken, want de politie had bericht gekregen dat er een kind zonder ouders was achtergebleven op een bus. Even later kregen de chauffeurs de melding dat het kind alweer veilig bij de mama was. (VTT)