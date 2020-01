Exclusief voor abonnees Buschauffeurs De Lijn zijn filmende passagiers beu 18 januari 2020

00u00 0

De chauffeurs van De Lijn willen niet langer dat reizigers hen filmen. Ze zijn het beu dat passagiers te pas en te onpas de camera van hun smartphone op hen richten, veelal uit frustratie omdat hun bus nog maar eens te laat is, of om hun rijgedrag vast te leggen. De socialistische vakbond heeft onder haar leden tips verspreid over hoe ze weerwerk kunnen bieden. Bijvoorbeeld door filmende reizigers duidelijk te maken dat ze de privacy van de chauffeur schenden, zeker wanneer de beelden via sociale media worden verspreid. Dat leidt niet zelden tot posts die volledig uit hun context zijn gerukt en waarbij de chauffeur het moet ontgelden. Chauffeurs krijgen ook de raad bijstand te vragen van controleurs van De Lijn of de politie, en telkens officieel klacht in te dienen wanneer reizigers hen ongevraagd filmen. Een recente oproep van het VRT-programma 'Pano' om zowel goede als slechte reizigerservaringen te filmen en in te sturen, deed nog olie op het vuur.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis