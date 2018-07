Buschauffeur rijdt in op werken: 2 zwaargewonden 26 juli 2018

Een passagiersbus van de Franse maatschappij Ouibus is dinsdagnacht rond 2.30 uur ingereden op betonnen pijlers aan wegenwerken, op de E40 ter hoogte van Aalter. De ravage was enorm. Twee van de 21 inzittenden raakten zwaargewond: de chauffeur en een vrouw uit Wales die een bekkenbreuk opliep. 19 anderen waren lichtgewond, onder wie John Kwaku Boakye, een 34-jarige Brit uit Londen. "Ik werd wakker door het geschreeuw en door die immense knal", vertelt hij. "Toen ik mijn ogen opendeed, deed het overal pijn. Het was pure chaos. Sommigen zaten gekneld, ook kinderen. Er hingen rook en een chemische geur. Langs een gat in de bus hebben we de mensen uit het wrak geholpen. Bij mij vallen de verwondingen mee, ik heb enkel hechtingen en kneuzingen." Een deel van de reizigers vertrok gisteren alweer met de bus richting Londen of Amsterdam. Vier slachtoffers blijven in België om verder verzorgd te worden. (DJG)

HLN