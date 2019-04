Exclusief voor abonnees Buschauffeur rijdt 170 kilometer om gestrande tiener thuis te brengen 13 april 2019

00u00 2

Dat heet dan toewijding. Een chauffeur van De Lijn die na zijn late dienst op weg was naar huis, maar daar bijna aangekomen een jongen en z'n liefje zag staan aan een bushalte in Bree, heeft zich van zijn meest behulpzame kant getoond. Hij polste of ze een probleem hadden. De jongeman, zichtbaar in paniek, was een vriendin gaan bezoeken - het meisje naast hem - maar was de tijd uit het oog verloren. De laatste bus richting Turnhout was al vertrokken. Toen chauffeur Claudio Sciarrino (38) vroeg of hij dan niemand kon bellen, raakte de tiener nog harder over z'n toeren. Zijn ouders waren geen optie: die hebben geen rijbewijs. Uiteindelijk besloot Sciarrino de jongen dan maar zelf naar huis te brengen. Een rit van zo'n 80 kilometer. Vervolgens moest hij met z'n lege bus weer de omgekeerde richting uit, richting stalplaats en z'n eigen woonplaats in Oudsbergen - nog eens goed voor 90 kilometer. "Ik hoop dat de mensen inzien dat wij, buschauffeurs, er alles aan doen om onze klanten op hun bestemming te krijgen." (DSS)

