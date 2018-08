Buschauffeur ontslagen wegens neonazi-tattoos 29 augustus 2018

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft een buschauffeur ontslagen nadat collega's ontdekten dat hij neonazi-tattoos heeft. Tijdens de recente hittegolf dook Olivier B. op een personeelsfeestje op in een short en een 'marcelleke'. Op zijn blote bovenarm prijkte in dikke zwarte cijfers 88, wat staat voor Heil Hitler. Ook op zijn andere arm en minstens één been heeft de chauffeur neonazi-tatoeages. Verbolgen collega's maakten foto's en speelden die door. De MIVB ontsloeg de werknemer omdat "het bedrijf volledig afstand van hem wil nemen" en "zijn tattoos totaal niet stroken met de waarden van de onderneming".

HLN