Buschauffeur krijgt zeven messteken en werkt ronde gewoon af 10 januari 2020

Een chauffeur van De Lijn is aangevallen op het traject tussen Boom en Lier. Toen de bus door Kontich reed, bracht een passagier hem plots zeven messteken toe. Vervolgens sprong de man - die een kap droeg - van het voertuig en vluchtte te voet weg. De chauffeur moet wel héél toegewijd zijn, want na de aanval zette hij zijn rit naar Lier gewoon verder én bracht de bus nadien nog naar de stelplaats in Willebroek. Daar belde een collega het noodnummer, waarna de bestuurder per ambulance naar het UZ in Edegem gebracht werd. De feiten dateren van vrijdagavond, maar raakten nu pas bekend. Politie en parket hebben een onderzoek geopend, maar van de dader ontbreekt nog elk spoor. Ook naar zijn motief is het gissen.

