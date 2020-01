Exclusief voor abonnees Buschauffeur krijgt klap van dronken passagier 06 januari 2020

Op de Grote Markt in Sint-Niklaas heeft een dronken passagier zaterdagavond een bestuurder van De Lijn aangevallen. De buschauffeur had rond 18.45 uur een opmerking gemaakt over de grote rugzak van de reiziger. Omdat andere passagiers erover zouden kunnen struikelen én omdat de tas een risico zou vormen bij een plots remmanoeuvre, vroeg de bestuurder aan de man om zijn bagage te verplaatsen. Het kwam tot een woordenwisseling, waarbij de klant uithaalde en de chauffeur een klap in het gezicht gaf. De politie was snel ter plaatse en kon de agressieveling in de boeien slaan. Hij werd meegenomen om zijn roes uit te slapen in de cel. De man zal later ook nog verhoord worden voor het toebrengen van slagen en verwondingen. (PKM)

