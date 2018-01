Buschauffeur in opleiding rijdt collega aan 00u00 0

Een chauffeur van de MIVB heeft een kop-staartongeval veroorzaakt tijdens een oefenrit in Brussel. Daarbij raakten twee andere bussen betrokken. De jongeman zat in de derde fase van zijn opleiding tot buschauffeur. Hij reed onder begeleiding van een monitor met enkele passagiers aan boord. Maar toen hij aan een halte wilde stoppen, kon hij niet tijdig remmen en knalde tegen een geparkeerde bus aan. "Die botste op zijn beurt tegen de bus voor hem", zegt woordvoerster van de MIVB An Van Hamme. "De drie chauffeurs en de begeleider raakten gewond. Drie van hen aan hun nek en ruggenwervel, de vierde had last van zijn pols. Twee andere reizigers kwamen lichtgewond uit het ongeval."

