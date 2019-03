Buschauffeur betast 17-jarige: twee jaar cel 22 maart 2019

00u00 0

Een 49-jarige buschauffeur uit Antwerpen is schuldig bevonden aan de aanranding van een tiener uit Mechelen. Het 17-jarige meisje was op weg naar school toen de man, tijdens een stop, z'n handen onder haar bloes stak en haar borsten betastte. De busbegeleider had dit niet gezien - hij hielp op dat moment scholieren instappen - maar een vriendin van het slachtoffer was wél getuige van de feiten. De bestuurder hield vol dat er niets gebeurd was en vroeg de vrijspraak. Hij viel wel door de mand bij een test met de leugendetector. De rechter veroordeelde hem tot twee jaar effectief. Het is nog niet duidelijk of hij in beroep gaat. (TVDZM)