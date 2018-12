Bus nemen weer wat duurder 27 december 2018

Naar jaarlijkse gewoonte worden de tarieven bij De Lijn op 1 februari aangepast. Zo zal een Buzzy Pazz-jaarabonnement (12 tot en met 24 jaar) voortaan 212 euro kosten in plaats van 209 euro. Een jaar reizen met een Omnipass (voor 25- tot 64- jarigen) kost 319 in plaats van 314 euro. Het jaarabonnement voor 65-plussers wordt een euro duurder en zal 54 euro kosten. Ook de meeste dagpassen worden wat duurder. Een sms-ticket, dat een uur geldig is, zal 2,25 euro kosten (operatorkosten inbegrepen), 10 cent meer dan nu. Voor een sms-dagpas wordt dat 7,15 euro, of 1 euro meer.