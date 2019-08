Exclusief voor abonnees Bus met 54 Belgische kinderen botst in Nederland 22 augustus 2019

00u00 0

Op de A58-snelweg in de buurt van het Nederlandse Eindhoven is gisterennamiddag een ongeval gebeurd met een reisbus met daarin 54 kinderen tussen 6 en 12 jaar uit het Limburgse Borgloon en 15 begeleiders. De groep kwam terug van een bezoek aan de Efteling. Niemand raakte gewond. De voorruit van de bus was verbrijzeld, na enig wachten kon de groep op een andere bus overstappen. Het nieuws van het ongeluk liet de ouders van de kinderen schrikken, maar de jeugddienst van Borgloon kon hen meteen geruststellen. Bij de kettingbotsing, waarbij de bus het achterste voertuig was, waren ook vier personenauto's betrokken. De bestuurder van één van die auto's zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis