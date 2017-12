Bus maait vijf voetgangers neer op metrotrappen in Moskou 00u00 0

In de Russische hoofdstad Moskou zijn er gisteren zeker vijf doden gevallen toen een autobus de trappen van de metro afreed. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe daarbij verscheidene voetgangers weggemaaid werden. In de bus zelf raakte niemand gewond. De politie gaat niet uit van een terreuraanslag, maar zegt te denken aan een technisch mankement of een fout van de bestuurder. Die zou tijdens een verhoor hebben verklaard dat hij de controle over zijn voertuig verloor toen hij dat aan de kant wilde zetten om plaats te maken voor een andere bus. Maar volgens een inzittende moet de chauffeur met opzet hebben gehandeld. "Als hij werkelijk niet meer kon stoppen, had hij nog altijd op een andere bus of op een boom kunnen aansturen om tot stilstand te komen", zo meent de getuige. (GVV)

