Bus- en bijhalte in één 17 augustus 2019

00u00 0

Wie er voorbijraast met de fiets of auto moet al erg goed kijken, want heel hard vallen ze niet op. Toch staan op de daken van intussen 300 bushokjes in Utrecht grassprietjes en vetplantjes. De Nederlanders noemen het 'bijvriendelijke' daken, omdat de zoemende diertjes er graag even verpozen. Groendaken zijn de laatste jaren in opmars en bieden niet alleen voor bijen heel wat voordelen: ze trekken ook vlinders aan, houden regenwater vast, vangen fijn stof op en verhogen de algemene luchtkwaliteit. Van Mexico tot Australië: overal tonen ze interesse in de duurzame hokjes. Grote kans dat de halve wereld er straks vol mee staat, onder het motto 'alle kleine beetjes helpen'.

