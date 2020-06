Exclusief voor abonnees Burnley-fans zorgen voor controverse met gehuurd vliegtuigje en shockerende banner 23 juni 2020

Een handvol minuten nadat de spelers van Man City en Burnley hadden geknield om hun steun te betuigen aan 'Black Lives Matter'-beweging, vloog een vliegtuig met banner over het Etihad Stadion: 'White Lives Matter, Burnley'. Match meteen overschaduwd door een controverse. Op sociale media schreeuwden mensen hun afschuw uit, anderen toonden begrip. Het vertelt alles over de kampen. Enkele Burnleyfans spendeerden bijna 700 euro om nog meer verdeeldheid te zaaien. Burnley reageerde nog voor de rust met een officieel statement. De daders zijn niet meer welkom: "Wij excuseren ons bij de Premier League, Man City en diegenen die zich inzetten voor BLM." De club promoot net gelijkheid. Ze distantieerde zich van enkele van haar supporters. Op het moment dat het vliegtuig passeerde keken twee Burnleyspelers op en schudden het hoofd. Man City blies de middenmoter met fel geroteerd elftal weg (5-0). De Bruyne mocht een uur uitblazen op de bank. Hij wordt gespaard voor Chelsea, donderdag. Bij zijn eerste actie zette hij de forfaitcijfers mee op. Kleine impact. De uittredende kampioen knabbelde twee punten af van zijn achterstand op toekomstig titelwinnaar Liverpool. Ten vroegste donderdag kunnen The Reds vieren. Ze zijn wel afhankelijk van het resultaat van City.

