Burning down the Barn

Samen met U2 en Simple Minds is Talking Heads de groep die in de beginjaren van Torhout-Werchter groot wordt in de slipstream van het festival (en vice versa). In 1978 spelen ze voor 8.000 man op Werchter, een jaar later zijn het er al dubbel zoveel en in 1982 staan ze als één van de headliners voor 40.000 man. Dat opper-Head David Byrne in 2018 in uitstekende luim verkeert op het festival dat zijn groep zo'n kickstart heeft gegeven, staat dan ook in de sterren geschreven. Serge Simonart van 'Humo' omschrijft het optreden achteraf als briljant, ons jurylid Stijn Meuris noemt het "zonder twijfel de strafste show die ik ooit zag op Rock Werchter, en misschien wel het beste concert ever". "Een volle Barn (perfecte zaal trouwens) zag hoe Byrne iedereen het nakijken gaf. In een visueel spektakel met dansende muzikanten en een perfecte klank demonstreerde hij dat oudjes-met-een-oeuvre iedereen de baas kunnen. De lichten gingen weer aan en naast me stond iedereen in tranen door zoveel artistieke schoonheid. Ik ook trouwens. Pure magie."

