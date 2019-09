Exclusief voor abonnees Burn-out tegengaan? Werk aan jezelf, reken niet op je baas PROFESSOREN WIJZEN IEDEREEN OP ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID 24 september 2019

00u00 0 De Krant Een burn-out tegengaan? Werk dan aan jezelf in plaats van alleen te rekenen op de baas. Dat is de prikkelende boodschap van 'Aan het roer van nv Mezelf', het nieuwe boek van professoren Ralf Caers en Marijke De Couck. "Burn-out is niet jouw schuld, maar wel je verantwoordelijkheid", klinkt het.

Elke maandag een fruitmand, start to run, een kinderopvang in het bedrijf en zelfs een kantoorhond. Het lijstje inspanningen om burn-out van de werkvloer te bannen, is lang. Maar ondanks alle moeite, blijven de cijfers pijnlijk hoog. 140.000 mensen moesten in 2017 langer dan een jaar aan de kant. Dat is een stijging met maar liefst 39 procent in vijf jaar tijd. Een warme, dynamische werkvloer alleen is duidelijk niet voldoende. "Werkgevers doen al heel wat, nu is het aan de werknemers zélf om actie te ondernemen", zeggen Ralf Caers, professor Human Resource-Management aan de KU Leuven, en zijn echtgenote Marijke De Couck, gastprofessor Ergonomie aan de VUB, onderzoeker aan de Odisee Hogeschool en ademhalingscoach.

'Aan het roer van nv Mezelf. Maak jezelf weerbaar tegen stress, frustratie en burn-out', luidt de veelzeggende titel van hun nieuwe boek. Is burn-out onze eigen schuld, dan? "Absoluut niet, maar het is wel joúw verantwoordelijkheid om ermee om te gaan", vertelt Ralf Caers. "Door die frustraties en stress op een juiste manier te bekijken, in het juiste kader te plaatsen, kan je de situatie anders bekijken en een burn-out voorkomen of verhelpen."

'Het ligt aan mijn leidinggevende. Die toont geen waardering voor mij.' Het was die vaak genoemde reden die de professoren ertoe aanzetten de weerbaarheid van de werknemer onder handen te nemen. "Sommige mensen hechten daar te veel belang aan. 'Ik deed zoveel en er was zo weinig oog voor.' Je kan werken zien als een kost. Je wordt er moe van, kan geen tijd doorbrengen met je gezin. Daar moeten dan ook baten tegenover staan. Als jij dan hoopt dat je baas zegt dat je goed bezig bent, dan word je van hem of haar afhankelijk om jezelf goed te voelen op de werkvloer. Dat is een valkuil. Een compliment zou een neveneffect moeten zijn. Ander voorbeeld: stel dat verpleegkundigen enkel zouden focussen op het eindresultaat, op een goede afloop. Dan kan niemand nog op palliatieve gaan werken. Bij die werknemers ligt de focus volledig anders. Op een mooi levenseinde, bijvoorbeeld, of op de best mogelijke begeleiding. Naar die kern moeten we terug. De bron van de voldoening moet bij onszelf liggen, niet bij een ander."

10.000 uren-regel

"Als je expert wilt worden in iets, moet je daar 10.000 uur in steken. Met andere woorden: je kan in je leven maar op een beperkt aantal domeinen expert worden. Je tijd is beperkt. Wie daarentegen focust op alles en nog wat dat er niet toe doet, heeft nul impact. Stel: je wilt vechten voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Echt impact heb je misschien als je loopbaanonderbreking neemt, naar Saoedi-Arabië trekt en elke arabier individueel gaat overtuigen. Wie het doet door heelder dagen op elke Facebookpost over gelijkheid te reageren, heeft amper impact en heeft bovendien de rest verwaarloosd. Je partner is kwaad gaan slapen omdat je op de computer bezig was, je kinderen maken een slechte toets omdat je geen tijd aan hen besteedde. Conclusie: je moet echt beslissen waar je voor gaat. Is het jouw strijd niet, hou je er dan van af."

Transitiemomenten

"Las voor en na het werk een transitiemoment in -dat brengt je tot rust. Vergelijk het met een laboratorium. Daar moet je ook eerst door een sluis om te desinfecteren en zeker geen gevaarlijke stoffen mee naar buiten te nemen. Een transitiemoment hoeft niet veel te zijn: met de fiets naar het werk, een boek lezen op de trein, op de parking even een ademhalingsoefening doen... Het voorkomt dat je de 'besmetting' van het werk mee naar je privé neemt en omgekeerd."

Slachtofferisme

"De schuld van burn-out leggen we heel vaak bij een ander: de baas, collega's, de werkdruk... Dat kan objectief wel juist zijn, maar het is jouw verantwoordelijkheid om ermee om te gaan. Reken daarom niet op die ander om het goed te maken. Blijf niet op de blauwe plek duwen als iemand je geslagen heeft. Leg er ijs op zodat het beter wordt."

Ademhalingsoefeningen

"Laat je ademhaling vertragen tot 6 per minuut. Vier seconden inademen, zes uit. Het activeert de nervus vagus, de zenuw die van onze hersenen door de nek naar onze vitale organen loopt, waardoor je je lichaam terug in balans brengt. Simpel, maar een bijzonder goeie oefening om stress en frustratie uit je lichaam te krijgen."

Slaap

"Hoe minder je slaapt, hoe sneller je geïrriteerd of gefrustreerd raakt. Slaap maakt je weerbaar. Het beste voorbeeld zie je op 'Temptation Island'. De eerste dagen gaat het goed, maar naarmate de feestjes langer en de slaapuren korter worden, steekt de verleiding de kop op, gaat het fout en worden de jongeren emotioneler. Een goede nachtrust zorgt voor weerstand tegen alles wat gebeurt."

Focus niet op workaholics

"De bedrijfswereld heeft een soort perversie rond workaholics opgebouwd. 'Bevlogenheid' heet het tegenwoordig. Werknemer X werkt 12 uur per dag, een andere loopt een marathon op Antarctica. Vergelijk jezelf er niet mee en kijk naar de werkelijkheid. Die persoon die 12 uur werkt, heeft misschien geen druk privéleven, geen vrouw, geen kinderen. Maak de oefening: wat wil ik opofferen en wat zijn anderen aan het opofferen? Gaat de promotie op het werk naar de man of vrouw die voortdurend overuren klopt? Goed voor hem of haar, maar jij hebt tijd gehad met je kinderen. Probeer dat te kaderen en plaats een foto van je kinderen op je bureau. Het herinnert je aan wat echt belangrijk is."

'Aan het roer van NV Mezelf, Uitgeverij Manteau, 224 blz., 23,50 euro.