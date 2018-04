Burgemeesters krijgen meer financiële macht 06 april 2018

00u00 0

De Vlaamse regering heeft in alle stilte de macht van de gemeenteraad ingeperkt. Burgemeesters krijgen financieel veel meer vrij spel. Tot nog toe moeten schepencolleges vaak meerdere keren per jaar aan de gemeenteraad de goedkeuring vragen omtrent kredieten of financiële bijsturingen. Vorige vrijdag heeft de Vlaamse regering echter beslist om die verplichte rapportering vanaf 2020 te beperken. Volgens het verslag van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vormde die een "zware administratieve last" en leidde ze tot "veel verwarring bij de gemeenteraadsleden". Om de gemeenteraden tegemoet te komen, verplicht de regering de burgemeesters wel om minstens één keer per jaar verslag uit te brengen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN