Burgemeesters dreigen snelwegparkings te sluiten 19 maart 2019

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zal de burgemeesters van Wommelgem en Mol contacteren om te luisteren naar hun bezorgdheden rond de snelwegparkings in hun gemeenten. Frank Gys (N-VA) en Wim Caeyers (CD&V) dreigen ermee de parkings op hun grondgebied af te sluiten als de federale overheid geen nieuwe maatregelen neemt tegen de toestroom van transitmigranten. "We hadden gehoopt dat dit probleem - zoals beloofd - zou worden aangepakt, maar we zien geen enkele bereidwilligheid."

