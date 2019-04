Exclusief voor abonnees Burgemeester wil nultolerantie, "ook als politie zelf fout begaat" 03 april 2019

De Koekelbergse burgemeester Ahmed Laaouej (PS) heeft zijn agenten de opdracht gegeven om de nultolerantie in te voeren na het ongeval van zondag. Chauffeurs die voetgangers in gevaar brengen, moeten meteen beboet worden. "Het valt niet te rechtvaardigen dat je langs rechts inhaalt op een fietspad", zegt Laaouej. Opmerkelijk: gisteren maakte VTM Nieuws beelden aan het zebrapad waar de vrouw aangereden werd, waarop te zien was hoe zelfs een politiewagen er inhaalde via het fietspad. De politie bekijkt wie de bestuurder was en zal hem of haar terechtwijzen. Ook in dit geval moet opgetreden worden, vindt burgemeester Laaouej.