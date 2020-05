Exclusief voor abonnees Burgemeester wil het bikkelspel doen heropleven: "Waarom geen BK in onze gemeente?" 04 mei 2020

Burgemeester van Boutersem, Chris Vervliet, wil in zijn gemeente het eeuwenoude bikkelspel nieuw leven inblazen. Meer nog, hij hoopt met de hulp van velen een Belgisch Kampioenschap in te richten. "Tijdens mijn kinderjaren was ik een krak in dit spel. Ik heb mijn bikkels nog steeds liggen."

