Exclusief voor abonnees Burgemeester vraagt 'festivalgangers' om weg te blijven uit Werchter 01 juli 2020

De aangekondigde Zomerbar-concerten op het terrein waar normaal Rock Werchter had moeten plaatsvinden, lokken niet alleen enthousiasme bij de 400 tickethouders per show. Ook de plaatselijke jeugd én andere festivalgangers zouden 'naar goede gewoonte' weleens naar de weide kunnen afzakken om er de sfeer op te snuiven. Burgemeester van Rotselaar Jelle Wouters (CD&V) roept expliciet op om dat niét te doen. "Als je geen kaartje hebt, zak dan niet naar hier af. Er valt niets te beleven en er zal zeker niets te horen of te zien zijn vanop straat. De zomerconcerten lopen nog door tot eind juli. Daarmee bieden we een leuk en veilig alternatief voor mensen die alsnog een festivalgevoel willen beleven." De gemeente zet een extra politiepatrouille in om te controleren op samenscholingen en of de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. "De agenten zullen niet aarzelen om boetes uit te schrijven."

