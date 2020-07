Exclusief voor abonnees Burgemeester Vorst: "We moeten praten over legalisering cannabis" 07 juli 2020

Burgemeester van Vorst Stéphane Roberti (Ecolo) ontkent het niet: de drugshandel op het Orbanplein is een probleem. "We weten dat er dealers actief zijn op het plein", zegt hij. "De politie controleert er en treedt repressief op, en dat is goed. Maar tegelijk stel ik vast: het is niet genoeg." Roberti is ervan overtuigd dat arrestaties alleen de drugsbendes niet zullen wegjagen. "Zodra de politie de dealers oppakt, hebben de bendes immers alweer nieuwe jongeren gerekruteerd", zegt hij. "We moeten dus méér doen."

