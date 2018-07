Burgemeester veroordeeld voor sluiten kaasfabriek 07 juli 2018

Johan Sauwens, de voormalige burgemeester van Bilzen, is door het hof van beroep in Brussel veroordeeld voor de sluiting van een kaasfabriek in 2007. Hij moet de gerechtskosten betalen en een voorschot van 25.000 euro op de nog te bepalen verliezen. In 2007 liet Sauwens de inmiddels failliete kaasfabriek Fro d'Or verzegelen wegens geurhinder. Dit leidde al tot verschillende gerechtelijke procedures. Het hof van beroep heeft Sauwens nu veroordeeld, onder meer omdat hij de eigenaars geen kans gaf om zich te verdedigen. Drie bedrijfsrevisoren moeten het verlies van die sluiting berekenen, dat voordien al geschat werd op ruim 590.000 euro. Sauwens gaat het vonnis bij cassatie aanvechten.

