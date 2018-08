Burgemeester van Putte strikt 'Romeo' 21 augustus 2018

Romeo en 'Familie'-acteur Chris Van Tongelen (50) neemt op 14 oktober deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Putte. De entertainer, in de Antwerpse gemeente vooral bekend als de zoon van Leo en Maria van café 'De Ster', komt op voor de Lijst burgemeester van Peter Gysbrechts. Van Tongelen zegt de lokale politiek op de voet te volgen. "Dit is een grote stap, maar toen Peter mij vroeg om op te komen, heb ik geen moment geaarzeld. Putte is een moderne, bruisende gemeente en dat is voor een groot stuk te danken aan het beleid van deze burgemeester. Ik zie het ook een beetje als mijn kans om mijn stokpaardjes - ecologie en milieu - in de eigen gemeente mee vorm te geven." Van Tongelen is geboren en getogen Puttenaar. "Hij is een gedreven kracht die veel positivisme uitstraalt. Als hij zich ergens achter zet, dan gaat hij er volledig voor. Dat soort mensen wil ik in de gemeenteraad zien", aldus de burgemeester. (WVK)

