Burgemeester trekt naar Frankrijk om vermiste inwoner te zoeken 11 december 2018

In een poging politiek Frankrijk wakker te schudden en een zoektocht naar een vermiste dorpsgenoot te laten opstarten, trekt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V) vandaag naar onze zuiderburen. Midden september verdween Kevin Vanneste (30) tijdens een trektocht op het Franse eiland Corsica. Ondanks inspanningen van de Belgische politie, het parket, de Cel Vermiste Personen en de Belgische autoriteiten botst men in Frankrijk op een muur met de vraag om de man te zoeken. Burgemeester Benoit gaat naar het Noord-Franse Marcq-en-Baroeul, waar een bevriende burgemeester hem wil helpen. "Uit solidariteit met Kuurne", zegt Bernard Gérard. De burgemeester van Kuurne schreef ook al een brief aan Frans president Macron met de vraag een prioriteit te maken van de zoekactie. (LSI)

