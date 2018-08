Burgemeester Tobback (80) twijfelt aan politiek pensioen: "Als sp.a in oppositie komt, dán wil ik mij nog eens smijten" Sven Spoormakers

01 augustus 2018

00u00 2 De Krant "Als de sp.a in de oppositie terechtkomt, wil ik mij nog weleens smijten." Aan het woord: Leuvens burgemeester Louis Tobback (80), ook al had hij al veel eerder zijn afscheid aan de politiek aangekondigd.

Het worden in oktober spannende gemeenteraadsverkiezingen in Leuven. Want Louis Tobback - al een eeuwigheid burgemeester van de stad - had zijn afscheid aangekondigd en neemt genoegen met het lijstduwerschap. Dus lag de strijd voor de sjerp open. Tobback schoof zelf Mo Ridouani naar voren als zijn opvolger, maar het is te verwachten dat de N-VA, surfend op het succes van halve Leuvenaar Theo Francken, de huidige coalitie van sp.a en CD&V omver zou kunnen werpen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN