Burgemeester sluit 3 bars op Chaussée d'Amour 14 augustus 2019

00u00 0

De Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) heeft drie bars op de Luikersteenweg laten sluiten. Ze hadden niet de nodige vergunningen. Heeren kondigde vorige week aan dat ze de zaken ging aanpakken nadat er op de Chausée d'Amour 106 ongevallen in vier jaar tijd plaatsvonden. Bij een politiecontrole stelden de inspecteurs vast dat de zaken enkele keren wisselden van eigenaar zonder hun administratie in orde te maken. Ook de brandweer moet de zaken nog keuren. De eigenaars zullen zich nu verantwoorden op een hoorzitting. "Daar moeten ze de nodige papieren voorleggen. Als niet alles in orde is, volgt de definitieve sluiting", waarschuwt burgemeester Heeren. (DSS)

