Exclusief voor abonnees Burgemeester Sint-Truiden kwaad na 'fake news', Van Ranst: "Who cares?" 26 mei 2020

Viroloog Marc Van Ranst deed zondag de inwoners van Sint-Truiden naar adem happen tijdens het VRT-middagjournaal. "We zien de voorbije dagen dat Sint-Truiden opnieuw een broeihaard is van het coronavirus", klonk het. In drie dagen tijd zouden er 41 nieuwe besmettingen genoteerd zijn. Steven Van Gucht kwam gisteren tot grote opluchting van Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V) met een verklaring: "Bij nadere analyse blijkt dat er resultaten van twee soorten testen gemixt werden, wat vermoedelijk een vals beeld opleverde. Zowel de resultaten bekomen door de PCR-testen als de nieuwere serologietesten zaten vervat in die cijfers. Wat die laatste betreft, gaat het vaak over al wat oudere infecties." Het departement Zorg en Gezondheid bood verontschuldigingen aan bij Heeren, die fouten maken eerst nog diplomatisch "menselijk" noemde, maar in de digitale gemeenteraad gisteravond plots verschroeiend uithaalde naar Marc Van Ranst: "Hij deed een verschrikkelijke uitspraak die onze stad enorme imagoschade heeft berokkend." Van Ranst zelf begrijpt de commotie niet meteen. "Ik interpreteer de cijfers die er voorhanden zijn. Burgemeester Heeren zou beter boos zijn op Sciensano. Maar eigenlijk: who cares?" (DSS)

