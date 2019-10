Exclusief voor abonnees Burgemeester Roeselare kandidaat CD&V-voorzitter? 03 oktober 2019

00u00 0

Nu duidelijk is dat Hilde Crevits geen kandidaat is om Wouter Beke op te volgen, zal de strijd om het voorzitterschap bij CD&V stilaan losbarsten. Naast de namen die al even circuleren zou ook Kris Declercq, de populaire burgemeester van Roeselare, overwegen om zich kandidaat te stellen. Declercq ontkent niet. "Ik volg het met bijzondere belangstelling, als geëngageerd supporter van de partij. Maar het is nog te vroeg: de procedure wordt pas volgende week opengesteld." Onder hem groeide de lokale CD&V van 28 naar 40%. (ARA)

