Exclusief voor abonnees Burgemeester poseert fier met mondmaskers, maar vergeet 'social distancing' 15 mei 2020

00u00 0

De burgemeester van het West-Vlaamse Menen heeft heel wat kritiek gekregen voor een foto die hij op de Facebookpagina van de stad had gepost. Open Vld'er Eddy Lust (rechts) poseerde samen met algemeen directeur Eric Algoet fier naast een stapel dozen vol mondmaskers, bestemd voor de inwoners. Beiden hadden braafjes hun mondmasker op, maar stonden wel vlak naast elkaar. Eerst verdedigde Lust zich door te zeggen dat ze tot eenzelfde bubbel behoorden, maar later gaf hij toe dat hij een fout had gemaakt. De foto werd snel verwijderd en vervangen door eentje waarop Lust alleen staat. (AHK)

