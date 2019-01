Burgemeester Poolse Gdansk neergestoken op podium goed doel 14 januari 2019

00u00 0

Pawel Adamowicz (53), de burgemeester van de Poolse stad Gdansk, is gisteravond neergestoken voor de ogen van honderden mensen. Hij stond op het podium van een liefdadigheidsevent, toen een man op hem toe stapte en hem verschillende keren met een mes stak. Het zou gaan om een 27-jarige met een strafblad. Adamowicz werd naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand was gisteravond nog onduidelijkheid. Sommige lokale media berichtten dat hij gereanimeerd werd, anderen hebben het over een zeer ernstige toestand. De dader werd opgepakt. De Poolse president Andrzej Duda zegt "onvoorwaardelijk naast Adamowicz en zijn familie te staan". EU-president Donald Tusk vraagt te bidden voor het herstel van de man.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Pawel Adamowicz