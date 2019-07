Exclusief voor abonnees Burgemeester Oosterzele: "Wees spaarzaam met water" 01 juli 2019

De burgemeester van Oosterzele roept zijn inwoners op om spaarzaam te zijn met water. De Oost-Vlaamse gemeente was vorig jaar ook de eerste die maatregelen nam tijdens de extreme droogte. "Het is opnieuw een oproep om het gezond verstand te gebruiken", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V). "We vragen om geen drinkwater te gebruiken om auto's te wassen of grote zwembaden te vullen. We zullen deze zomer ons water hard nodig hebben om te drinken, te koken en de bloemen water te geven." Boetes werden vorig jaar niet uitgedeeld, en dat zal ook nu niet het geval zijn. "Hoe spaarzamer we zijn, hoe langer we een écht verbod kunnen uitstellen", reageert Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) bij 'VTM Nieuws'. (DVL)

