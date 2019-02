Burgemeester Lommel: "'t Is hier de Far West niet" 26 februari 2019

De stad Lommel verleende haar medewerking aan de opnames van 'Undercover'. Maar is burgemeester Bob Nijs (CD&V) wel opgezet met het ruwe en criminele beeld dat geschetst wordt van de regio? "Ik heb de aflevering nog niet volledig kunnen bekijken, maar het was me al ter ore gekomen dat de intro nogal hard was", reageert hij. "Het is een fictiereeks, natuurlijk, dus wordt één en ander wel overdreven. Het is hier de Far West niet. De Vlamingen die een toeristisch tripje richting Limburg plannen, zullen dit ook wel met een korreltje zout nemen, hoop ik." Tegelijk wil Nijs niet ontkennen dat er een drugsprobleem is in de regio. "In één van de buurgemeenten is recent nog zo'n lab ontdekt. Nu zijn wij nog een aparte politiezone, maar we willen een fusie aangaan - net om onze slagkracht te verhogen." (KSN)

