Burgemeester Lippens maakt zich weinig zorgen over lekkende munitie voor kust 05 maart 2019

00u00 0

De overheid moet "haar verantwoordelijkheid nemen" in de zaak van de munitiestortplaats voor de kust van Knokke-Heist waaruit springstof is gelekt. Dat zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. "Vroeg of laat moet dat bommenkerkhof daar weg, dat zeg ik al langer." De gouverneur was, tot de berichtgeving in deze krant gisteren, niet op de hoogte van lekken. Maar als uit onderzoek blijkt dat er gevaar is, moet er opgetreden worden, klinkt het. Knoks burgemeester Leopold Lippens maakt zich minder zorgen. "Als er geen gevaar is, dan moet de munitie daar blijven liggen. Verspreid over de Noordzee en onder meer de kust van Frankrijk liggen honderden dergelijke bommenkerkhoven. Daar is nooit een probleem mee geweest, dus waarom zou er in Knokke dan plots een probleem zijn? Er ligt ook een metershoge sliblaag op." (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN